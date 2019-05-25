Выпускники извинились за БДСМ-вечеринку во Владивостоке

Директор школы № 74 города Владивостока Галина Пугина заявила, что устроившие БДСМ-вечеринку выпускники даже не думали о том, что позорят учебное заведение.

— Многие выпускники говорили, что не подумали о последствиях. Они даже не подумали, что делают плохо и позорят школу. У них никаких мыслей не было о том, какие последствия могут быть. Все извинялись — и дети, и родители, — заявила директор школы радиостанции "Говорит Москва".

Пугина отметила, что продолжает работать в должности директора, несмотря на написанное заявление об уходе. Она подчеркнула, что не читает публикации в СМИ о произошедшем, так как ситуация даётся ей тяжело.

Директор школы также прокомментировала информацию о штрафе для родителей ученицы, которая нарядилась в полицейскую форму.

— Это мне сказала сама девочка, больше я ни от кого этого не слышала. Сказала, что посмотрела в Интернете, что за это нарушение нужно заплатить полторы тысячи рублей, — сказала Пугина.

По её словам, ученица приходила к ней вместе с мамой и извинялась.

Как ранее сообщал Лайф, школьники из Владивостока устроили БДСМ-вечеринку перед последним звонком. Некоторые из учеников были полураздеты, а одна из учениц нарядилась в полицейскую форму, это вызвало скандал. Участники флешмоба оправдались за маскарад, назвав его днём переодеваний. А в Сети появилась петиция в защиту участников вечеринки.