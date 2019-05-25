СК проверяет инцидент с самолётом UTair, вернувшимся в аэропорт Сургута

На борту воздушного судна находилось 136 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Следователи проводят доследственную проверку из-за возвращения Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявшего рейс в Худжанд, в аэропорт Сургута.

— Самолёт набрал высоту, однако в ходе полёта сработал датчик стабилизатора, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета, — сказано в сообщении ведомства.

Как уточняется, на борту воздушного судна находилось 136 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия и самолёт и опрашивают членов экипажа, пассажиров, сотрудников аэропорта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее пресс-служба авиакомпании "ЮТэйр" сообщила, что причиной возвращения воздушного судна в аэропорт вылета стала проблема с каналом триммирования стабилизатора. В авиакомпании рассказали, что пассажиры будут отправлены в аэропорт назначения резервным бортом.