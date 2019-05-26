Британская королевская семья устроит Трампу приём без американки Меган Маркл

Супруга принца Гарри Меган Маркл не примет участие в программе государственного визита в Великобританию президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который состоится 3–5 июня.

Как сообщает The Sun, по официальной версии, герцогиня Суссекская освобождена от участия в мероприятиях из-за того, что недавно стала мамой. 6 мая бывшая актриса родила первенца — сына Арчи.

Газета отмечает, что настоящие причины отсутствия Маркл на приёмах в честь приезда Трампа могут быть иными. В 2016 году во время избирательной кампании в США актриса называла бизнесмена "женоненавистником" и "человеком, сеющим распри" и активно поддерживала его главную соперницу — кандидата от Демпартии Хиллари Клинтон.

Напомним, в рамках визита в Великобританию Трамп встретится с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце и принцем Чарльзом в его лондонской резиденции. После этого президент США отправится в Ирландию, где проведёт встречу с премьер-министром страны Лео Варадкаром.