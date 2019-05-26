Психиатр высказался о признании игромании психическим расстройством

Наряду с зависимостью от компьютерных игр в Международной классификации болезней появится и переутомление.

Главный внештатный психиатр Департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк заявил, что решение включить игроманию в список психических расстройств "назрело".

— Вы знаете, как много проблем возникает у людей с тем, что они пристращаются к игре. Они обращаются за медицинской помощью, — рассказал Костюк радиостанции "Говорит Москва".

При этом врач подчеркнул, что никаких критериев по диагностике игромании пока не существует.

Отметим, что зависимость от компьютерных игр наряду с переутомлением попала в 11-ю версию Международной классификации болезней. Документ начнёт действовать с 1 января 2022 года.

Согласно классификации болезней, психическим расстройством считается игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми. Однако для диагностирования болезни у человека в течение целого года должны наблюдаться признаки, которые негативно влияют на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

Отметим, что ВОЗ уже предупреждала об опасности гаджетов для детей. К тому же недавно красноярский депутат предложил запретить компьютерную игрушку Minecraft детям из-за "пропаганды насилия".