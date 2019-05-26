Новый стеклянный мост в центре Киева закрыли из-за "диверсии"

Решение о временном закрытии моста принято из соображений безопасности. На переправе появились трещины.

В Киеве перекрыли вход на новый велосипедно-пешеходный мост, который открыли накануне. Предварительно, перекрытие будет действовать ближайшие два часа. Это сделано из соображений безопасности, так как переправа в некоторых местах покрылась трещинами.

Мэр Киева Виталий Кличко винит в поломке нового моста вандалов. Они, по его мнению, могли расстрелять конструкцию. Об этом градоначальник написал в Facebook.

— Основная версия, которая рассматривается, — акт вандализма. <...> Рассматривается версия того, что стреляли. <...> такие диверсии — это криминал. И будут иметь жёсткий ответ, — написал политик.

Чтобы найти виновных, Кличко уже обратился в правоохранительные органы.

Как уже сообщал Лайф, новый стеклянный мост в Киеве весом 460 тонн треснул через сутки после открытия. Представители муниципальной стражи отметили, что стекло сломалось после того, как на нём активно прыгала группа людей. Между тем от прыжков на мосту не удержался и сам киевский мэр вместе с братом, бывшим чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко.