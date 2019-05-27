Во Владивостоке уволилась замдиректора школы, где была БДСМ-вечеринка

В учебном заведении надеются, что вскоре история "исчерпает себя" и учителя смогут нормально работать.

Скандальный школьный инцидент во Владивостоке также привёл к увольнению замдиректора учебного заведения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора школы № 74 Галину Пугину.

— Мне кажется, уже пора заканчивать обсуждать это и дать всем людям спокойно работать. У меня заместитель директора по воспитательной работе написала заявление... Пока мы не можем это пережить, а нам и не дают, — поделилась Пугина.

Она также добавила, что замдиректора по подготовке вокальной группы и классный руководитель не знают, как дальше работать.

Как ранее писал Лайф, школьники из Владивостока устроили вечеринку перед последним звонком, которая вызвала скандал. Некоторые из подростков были полураздеты, а одна из девушек нарядилась в полицейскую форму. Школьники оправдались за маскарад, назвав его днём переодеваний. А в Сети появилась петиция в защиту участников вечеринки.

В отношении руководства учебного заведения, преподавателей и остальных детей, участвовавших в вечеринке, продолжается проверка. На трёх подростков составлены административные протоколы.