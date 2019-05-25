На трёх участников БДСМ-вечеринки в школе Владивостока составили протоколы

В отношении трёх школьников, участвовавших в скандальной БДСМ-вечеринке во Владивостоке, составили административные протоколы.

Как стало известно Лайфу, в отношении двух учеников составлены протоколы о незаконном ношении форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов.

В отношении третьего школьника составлен протокол по статье о мелком хулиганстве.

По словам самих подростков, полицейскую форму они приобрели в магазине спецодежды.

Как ранее сообщал Лайф, школьники из Владивостока устроили БДСМ-вечеринку перед последним звонком. Некоторые из них были полураздеты, а одна из девушек нарядилась в полицейскую форму, это вызвало скандал. Участники флешмоба оправдались за маскарад, назвав его днём переодеваний. А в Сети появилась петиция в защиту участников вечеринки. Позднее школьники извинились за произошедшее.

В отношении руководства заведения, преподавателей и остальных учеников, участвовавших в вечеринке, продолжается проверка.