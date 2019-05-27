Mazda отзывает более полутора тысяч автомобилей в России

Причиной стали проблемы со стеклоочистителем, которые могут привести к снижению видимости на дороге.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует об отзыве 1678 автомобилей Mazda 3. В машинах этой марки, реализованных в период c сентября 2015 по март 2018 года, могут быть проблемы со стеклоочистителем ветрового стекла.

Эта неисправность может привести к снижению видимости на дороге, уточнили в Росстандарте.

В случае, если неисправность подтвердится, на транспортных средствах будет модифицирован мотор стеклоочистителя. Все работы должны быть бесплатными для автовладельцев.

Проверить, попадает ли под отзыв ваш автомобиль, можно здесь.

Ранее компания Ford отозвала в России тысячи машин из-за подвески. А "АвтоВАЗ" отзывает около 33 тысяч Lada Largus из-за проблем с тормозами.