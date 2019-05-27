Мать-кукушка оказалась "индивидуалкой Милой" с сайта интим-услуг

Женщина бросила своего малолетнего сына в одном из столичных торговых центров. Позже её задержали.

Фото матери-кукушки, которая бросила шестилетнего ребёнка в торговом центре на Лобненской улице в Москве, есть на одном из столичных сайтов интимных услуг. Как выяснил Лайф, там женщина называет себя "страстной кошечкой", которая может окунуть в "чарующий мир наслаждений".

Согласно представленным там расценкам, своим потенциальным клиентам женщина предлагает широкий спектр услуг — от классики до экстрима. Час стоит 6000 рублей, а вот ночь обойдётся в 25 000 рублей.

Напомним, женщина бросила ребёнка накануне. Она оставила его в игровой зоне ТЦ. Через семь часов администрации удалось с ней связаться, но мать не планировала забирать сына. Она отказалась от мальчика и предложила сотрудникам торгового центра оставить его себе. Позже полиция задержала женщину. На вопросы правоохранительных органов женщина отказалась отвечать, вместо этого предложила полицейским снять порно.