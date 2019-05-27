Лайф узнал подробности поножовщины в редакции "Родины"

Как рассказали журналисты, задержать нападавшего им помог военный опыт одного из коллег.

Напавший с ножом в Ставрополе на редакцию газеты "Родина" мужчина появлялся в издании несколько раз, однако его никто не запомнил. Впрочем, этот же факт, вероятно, помог ему пронести незамеченным нож в редакцию. Орудие преступления подозреваемый спрятал внутри свёрнутой газеты. Первым пострадавшим человеком на его пути стал новый редактор "Родины". Об этом сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах.

— У главного редактора порез большой на щеке, он сейчас в больнице, его ушьют, и всё хорошо будет. Нож у нападавшего был завёрнут в газету. Сотрудникам полиции он открыто сказал: "Я пришёл зарезать главного редактора", — пояснил собеседник Лайфа.

Как впоследствии рассказали в ходе опроса сотрудники газеты, задержать неадекватного мужчину удалось прежде всего благодаря одному из их коллег с прошлым в погранвойсках и прокуратуре. Они же отметили, что полиция прибыла на место преступления достаточно быстро: всего через пять-шесть минут.

Задержанный находится в полиции. В ходе задержания никаких серьёзных повреждений он не получил.

Напомним, о нападении на журналистов сообщил глава региона Владимир Владимиров. По его словам, от ножа агрессивного мужчины пострадали четыре человека. У двоих раны лёгкие. Напавшим оказался местный житель, филолог Константин Сиднев. Он числился без вести пропавшим несколько дней. Состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.