Родственники рассказали о невозмутимом мальчике-меме из Ноябрьска

В тот день Дима пошёл на прогулку с друзьями, как вдруг компания увидела нечто интересное: другие дети — смертоносное пламя, а наш герой — качели.

Журналисты разыскали родственников мальчика, который стал интернет-звездой после того, как устроил покатушки на качелях во время крупного пожара. Оказалось, что нашего героя зовут Дима, ему девять лет и он не из робкого десятка.

К слову, родители мальчика не слишком обрадовались внезапно свалившейся на него популярности, а вот самого Диму, похоже, этим не испугаешь. Он спокойно рассказал взрослым о том, что произошло. Мол, в тот вечер они отправились на прогулку с друзьями. Внимание других мальчишек привлёк пожар, а вот Диму больше заинтересовали качели.

— Он просто захотел покачаться, — сообщил URA.RU один из родственников невозмутимого ребёнка.

Как уже сообщал Лайф, пожар произошёл в минувшее воскресенье в двухэтажном доме на улице Изыскателей в Ноябрьске. Пока спасатели боролись с огнём, один мальчик весело проводил время на качелях, чем в дальнейшем завоевал популярность у пользователей соцсетей.

К слову, в МЧС не сочли, что "мистеру Невозмутимость" что-либо угрожало.