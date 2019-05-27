Родственники рассказали о невозмутимом мальчике-меме из Ноябрьска

Журналисты разыскали родственников мальчика, который стал интернет-звездой после того, как устроил покатушки на качелях во время крупного пожара. Оказалось, что нашего героя зовут Дима, ему девять лет и он не из робкого десятка.
К слову, родители мальчика не слишком обрадовались внезапно свалившейся на него популярности, а вот самого Диму, похоже, этим не испугаешь. Он спокойно рассказал взрослым о том, что произошло. Мол, в тот вечер они отправились на прогулку с друзьями. Внимание других мальчишек привлёк пожар, а вот Диму больше заинтересовали качели.
— Он просто захотел покачаться, — сообщил URA.RU один из родственников невозмутимого ребёнка.
Как уже сообщал Лайф, пожар произошёл в минувшее воскресенье в двухэтажном доме на улице Изыскателей в Ноябрьске. Пока спасатели боролись с огнём, один мальчик весело проводил время на качелях, чем в дальнейшем завоевал популярность у пользователей соцсетей.
К слову, в МЧС не сочли, что "мистеру Невозмутимость" что-либо угрожало.
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