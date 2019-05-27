Против Порошенко на Украине потребовали инициировать пятое дело

На Украине потребовали завести очередное, уже пятое уголовное дело на экс-президента страны Петра Порошенко из-за возможного незаконного завладения телеканалом "Прямой". Об этом сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов.
В частности, в заявлении Портнова говорится о "легализации доходов, полученных коррупционным путём по предварительному сговору группой лиц".
Напомним, ранее Портнов потребовал завести уголовное дело на Порошенко по обвинению в узурпации судебной власти. До этого экс-президента он обвинял в госизмене, злоупотреблении властью и отмывании 300 миллионов долларов при продажи судостроительного предприятия "Кузня на Рыбальском".
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