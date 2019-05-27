Эксперты оценили возможность дефолта на Украине

По мнению аналитиков, экономика Незалежной четвёртый год подряд демонстрирует рост.

Экономист украинской инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан в " Фейсбуке " выразила уверенность, что оснований для объявления дефолта на Украине нет, так как у Киева есть доступ к внешнему финансированию.

По мнению специалиста, дефолт обоснован только при полной утрате доверия инвесторов и неготовности кредиторов давать в долг.

— Экономика растёт четвёртый год подряд, внешняя ситуация в целом благоприятна, конфликт на Востоке критического влияния на экономику не оказывает, показатель госдолга к ВВП за два года уменьшился на четверть и уже приблизился к порогу безопасности в 60%, — написала она.

Белан указала, что выплаты по внешнему долгу ожидаемо увеличиваются, и напомнила, что в этом году Украине нужно заплатить 4,4 млрд долларов по долгу.

— Половину мы выплатили, осталось около двух миллиардов. В следующем году выплаты достигнут пиковых — 5,2 миллиарда, затем вернутся на уровень 4,3 миллиарда и продолжат уменьшаться. Итого — 11 миллиардов внешних выплат в ближайшие 2,5 года, — сказала эксперт.

По её словам, "под зонтиком" МВФ Украина способна привлечь много больше средств, необходимых для внешних выплат, и "спокойно профинансировать дефицит бюджета, при этом сохранив макроэкономическую стабильность".

Как ранее сообщал Лайф, бизнесмен Игорь Коломойский посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить дефолт и не выплачивать долги Международному валютному фонду. При этом он призвал США и страны ЕС списать Украине её внешний долг. По мнению Коломойского, на такой шаг страны должны пойти в качестве компенсации за те потери, что Незалежная несёт из-за конфликта с Россией.

Совет директоров МВФ в декабре прошлого года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, по которой Украина получит 3,9 млрд долларов. Срок её реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 млрд по решению фонда выплатили в декабре 2018 года, остальные средства будут доступны по итогам полугодовых обзоров.

Отметим, по данным Минфина Украины, госдолг страны за апрель 2019 года увеличился на $1,03 млрд, а с начала года составил $1,51 млрд.