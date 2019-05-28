Треснувший стеклянный мост Кличко в Киеве починили

Новый культурный объект украинской столицы "дал трещину" в буквальном смысле уже на следующий день после открытия.

Безымянный пешеходный мост в Киеве, получивший народное название "мост Кличко", треснувший спустя несколько суток после торжественного открытия, отремонтирован и вновь полностью открыт для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба мэра украинской столицы Владимира Кличко.

— Защитную стекло-плёнку, повреждённую накануне вандалами, уже заменяют на новую. Плёнку на других фрагментах пола тоже для проверки снимут и ещё раз обработают герметиком, — говорится в сообщении.

Градоначальник призвал горожан бережнее относиться к красотам родного города. "Мне действительно больно, когда кто-то пытается опорочить то, что создавалось для миллионов киевлян и гостей нашего города", — сказал Кличко.

— Неужели неприятно гордиться своим городом, его красивыми локациями, его красотой и интеллигентными людьми?! — заключил он.

Также Кличко выразил надежду, что киевские правоохранители смогут установить и найти вандалов, которые повредили стеклянные панели. Согласно имеющимся данным, группа людей, подобно мэру и его брату, попрыгала на них во время прогулки.