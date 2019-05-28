Авиакомпании попросили Минтранс проверить SSJ-100 на соответствие требованиям

Чиновники утверждают: письмо ещё не получали. Перевозчики, входящие в ассоциацию, эксплуатируют 19 "суперджетов" Sukhoi.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит Минтранс РФ оперативно проверить системы самолёта SSJ-100 после катастрофы в Шереметьево. Предмет проверки — соответствие "суперджетов" сертификационным требованиям. Об этом сообщила газета "Коммерсант".

По мнению ассоциации, происшествие 5 мая нанесло "серьёзный репутационный ущерб российской гражданской авиации и авиапрому". У авиационного лобби появились вопросы к системе защиты самолёта от поражения статическим электричеством и её эффективности.

— Не должны быть такие последствия с электрообеспечением, приведшие к нештатной ситуации на борту ВС, — говорится в письме.

Также ассоциация просит изучить на соответствие сертификационным требованиям систему управления полётом и силовой установкой самолёта, защиту пассажирского салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей, разработанную производителем судна.

В письме сообщается, что сегодня авиакомпании — члены АЭВТ эксплуатируют 19 "суперджетов" Sukhoi. Самолёты SSJ 100 есть в парке авиакомпаний "Ямал" (15 машин) и "Якутия" (четыре судна).

В Минтрансе утверждают: письмо ещё не получали. А в "Аэрофлоте", которому принадлежит сгоревший в Шереметьево SSJ 100, сообщение не комментируют. Между тем в Объединённой авиастроительной корпорации считают, что просьба о проверках похожа на давление на комиссию по расследованию катастрофы.

Напомним, особое внимание к Sukhoi Superjet 100 приковано после того, как лайнер этой модели загорелся в аэропорту Шереметьево после жёсткой посадки. Тогда погиб 41 человек.