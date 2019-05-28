Теодосия и Гельсинки. В украинском языке изменили правописание

Одно из нововведений в украинском языке касается написания русских фамилий — окончание "ой" заменили на "ий".

Институт языкознания имени Александра Потебни Национальной академии наук обнародовал полный текст нового украинского правописания. Это первые масштабные изменения национального языка Незалежной с 1992 года. Специалисты условно разделили все нововведения на две группы: изменения в написании слов, а также вариантные дополнения.

По словам языковедов, таким образом украинский язык станет ближе к европейским языкам. Например, вводится правило, что в словах, где латинская "н" в начале слова, будет читаться как кириллическая "г". То есть "Хельсiнкi" (столица Финляндии. — Прим. Лайфа) на украинском языке будет как "Гельсінкі".

Вводится упрощённое использование иноязычных слов со звуками th, au и ck. Например, слова греческого происхождения с буквосочетаниями th теперь могут использоваться как с буквой "ф", так и с буквой "т" — "Феодосія" и "Теодосія". А сочетание ck теперь будет использоваться без удвоения буквы "к". То есть ранее имя английского писателя Чарльза Діккенса выглядело так, а теперь так — Дікенс.

Изменения претерпели и окончания русских фамилий — "ой" заменили на "ий". То есть фамилия Донской будет писаться как Доньский, а Трубецкой — Трубецький. Единственное исключение в правиле — русский классик Лев Николаевич Толстой.

Напомним, 25 апреля Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 15 мая его подписал экс-президент Украины Пётр Порошенко. Согласно нормативному акту, граждане страны должны использовать государственный язык во всех сферах жизни. Несмотря на то что закон вызвал волну недовольства, новый лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается обращаться в суд по поводу этого нововведения.