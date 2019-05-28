Многодетного отца-одиночку задержали за изнасилование 14-летней дочери

Мужчина вёл собственный бизнес, выдвигался в депутаты сельского поселения. Со стороны всё выглядело нормально.

В Челябинской области за подозрение в изнасиловании 14-летней дочки задержали отца-одиночку Амангельды Д. Мужчина воспитывает шестерых детей. Пострадавшая — его родная дочь.

Как передаёт Mash, о том, что творилось в семье, стало известно, когда отец побил старших дочерей. Он залез в их переписку и узнал, что 18–20-летние девушки не невинны. Тогда дочери убежали к своей тёте и всё ей рассказали. А она обратилась в полицию.

Сейчас отец семейства под стражей. Как сообщает СУ СКР по Челябинской области, мужчине уже предъявлено обвинение за изнасилование несовершеннолетней. Но только по одному эпизоду. Хотя сообщается, что надругательства над 14-летней девочкой продолжались год.

При этом со стороны всё выглядело нормально. Как передаёт портал 74.ru, мужчина вёл собственный бизнес и выдвигался в депутаты сельского поселения.

История семьи Амангельды Д. отчасти схожа с историей семьи Хачатурян из Москвы. Где три сестры, судя по их заявлениям, долгое время терпели издевательства родителя, в том числе действия сексуального характера, и впоследствии убили отца.