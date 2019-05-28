Разработчику гиперзвукового "Авангарда" дали звание Героя Труда

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Разработчику гиперзвукового "Авангарда" дали звание Героя Труда

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Фото © РИА "Новости" / Министерство обороны РФ

Александр Леонов появился с золотой медалью на Международной молодёжной конференции.

Руководителя подмосковного предприятия "НПО машиностроения", которое является разработчиком новейших систем вооружений "Авангард", наградили медалью "Герой Труда". Об этом сообщило РБК.

Генеральный директор и генеральный конструктор Александр Леонов появился с золотой медалью на груди на Международной молодёжной конференции по аэрокосмическим технологиям в Реутове. Отмечается, что его наградили закрытым указом.

"НПО машиностроения" разработало гиперзвуковой боевой комплекс "Авангард" для баллистических ракет и противокорабельных гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон".

Первый полк с ракетным гиперзвуковым комплексом "Авангард" должен заступить на боевое дежурство в декабре 2019 года.

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