Туск: Главами институтов ЕС должны стать двое мужчин и две женщины

Сейчас среди трёх главных претендентов на должность председателя Еврокомиссии есть одна женщина.

Институты Евросоюза должны возглавить двое мужчин и две женщины для достижения принципа гендерного равенства. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, его слова приводит ТАСС.

На пресс-конференции, посвящённой итогам неформального саммита Европейского союза, Туску задали вопрос, не пришло ли время женщине стать главой исполнительной структуры.

— Институты ЕС должны возглавлять две женщины и двое мужчин, — заявил он.

Сейчас есть три главных претендента на пост главы Еврокомиссии, которых выдвинули три лидирующие фракции Европарламента. Среди них только одна женщина — еврокомиссар по конкуренции Маргарет Вестагер, её кандидатура заручилась поддержкой либеральных демократов.

Председатель Еврокомиссии обладает наиболее широкими полномочиями в Евросоюзе, однако лидеры ЕС также должны выбрать кандидата на должность глав Европарламента, Европейского совета и внешнеполитической службы ЕС. Руководство Европейского парламента сменится в июле, а полномочия руководителей других институтов ЕС заканчиваются 31 октября.