Школьница умерла во время ЕГЭ по математике

Школьница скончалась во время сдачи ЕГЭ по математике в одном из учебных заведений в Чебоксарах. В Минздраве Чувашии подтвердили смерть выпускницы, добавив, что у неё был врождённый порок сердца.

В ведомстве отметили, что ей была оказана экстренная медпомощь и проведены реанимационные мероприятия, однако школьницу не удалось спасти.

— В настоящее время ведётся служебное расследование, — сообщили в пресс-службе.

В прошлом году выпускнице одной из школ Северной Осетии стало плохо во время ЕГЭ по химии. Её экстренно госпитализировали.

Ранее психологи дали советы выпускникам, что делать перед сдачей Единого госэкзамена.