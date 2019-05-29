Школьница умерла во время ЕГЭ по математике

Школьница скончалась во время сдачи ЕГЭ по математике в одном из учебных заведений в Чебоксарах. В Минздраве Чувашии подтвердили смерть выпускницы, добавив, что у неё был врождённый порок сердца.
В ведомстве отметили, что ей была оказана экстренная медпомощь и проведены реанимационные мероприятия, однако школьницу не удалось спасти.
— В настоящее время ведётся служебное расследование, — сообщили в пресс-службе.
В прошлом году выпускнице одной из школ Северной Осетии стало плохо во время ЕГЭ по химии. Её экстренно госпитализировали.
Ранее психологи дали советы выпускникам, что делать перед сдачей Единого госэкзамена.
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