Глава ВЦИОМа сообщил о росте рейтинга Путина

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Глава ВЦИОМа сообщил о росте рейтинга Путина

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Президент России Владимир Путин. Фото © Пресс-служба Кремля

Согласно результатам исследований, уровень поддержки президента РФ вырос на 4% с января по май 2019 года.

Рейтинг поддержки президента России Владимира Путина вырос с начала года и на конец мая составляет 66%. Такие данные в ходе выступления на круглом столе "Обновление. Новые главы регионов глазами избирателей", организованного Экспертным институтом социальных исследований, озвучил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

Хотел бы расставить точки над "i". Представляю рейтинг президента за пять месяцев, с января по май. В январе 62% респондентов ответили, что одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента России, 29% — не одобряют. В мае — 66% одобряли, 25% — не одобряли. То есть мы наблюдаем рост, — пояснил руководитель Центра статистики.

Как ранее сообщал Лайф, президент России сегодня участвует в саммите Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), который проходит в столице Казахстана — городе Нур-Султане. В течение первого дня российскому лидеру удалось пообщаться со всеми главами стран Союза и обсудить вопросы развития как общего евразийского пространства, так и двусторонних отношений с соседями РФ.

Одной из инициатив, которую поддержал Владимир Путин, стала разработка документа по учёту рабочего стажа на всей территории ЕАЭС при расчёте пенсий.

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