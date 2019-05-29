Глава ВЦИОМа сообщил о росте рейтинга Путина

Согласно результатам исследований, уровень поддержки президента РФ вырос на 4% с января по май 2019 года.

Рейтинг поддержки президента России Владимира Путина вырос с начала года и на конец мая составляет 66%. Такие данные в ходе выступления на круглом столе "Обновление. Новые главы регионов глазами избирателей", организованного Экспертным институтом социальных исследований, озвучил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

— Хотел бы расставить точки над "i". Представляю рейтинг президента за пять месяцев, с января по май. В январе 62% респондентов ответили, что одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента России, 29% — не одобряют. В мае — 66% одобряли, 25% — не одобряли. То есть мы наблюдаем рост, — пояснил руководитель Центра статистики.

Как ранее сообщал Лайф, президент России сегодня участвует в саммите Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), который проходит в столице Казахстана — городе Нур-Султане. В течение первого дня российскому лидеру удалось пообщаться со всеми главами стран Союза и обсудить вопросы развития как общего евразийского пространства, так и двусторонних отношений с соседями РФ.

Одной из инициатив, которую поддержал Владимир Путин, стала разработка документа по учёту рабочего стажа на всей территории ЕАЭС при расчёте пенсий.