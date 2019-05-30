Число жертв при опрокидывании катера в Венгрии увеличилось до семи

На борту находилось 34 человека, данных о пострадавших российских гражданах нет.

Число погибших в результате затопления катера в венгерском Будапеште возросло до семи человек, ещё 19 считаются пропавшими без вести, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что погибли три человека. В российском посольстве в Венгрии сообщили, что среди жертв трагедии на данный момент нет граждан РФ.

По информации агентства, на катере были туристы из Южной Кореи.

Прогулочное судно опрокинулось и затонуло на реке Дунай в Будапеште вечером 29 мая. На борту были 34 человека, преимущественно из Азии.