В "Яндекс.Такси" планируют включить заказ вертолёта

К вертолётной площадке пассажира будут доставлять на автомобиле, а сам воздушный транспорт можно будет заказать от МКАД до Подмосковья.

Мобильное приложение "Яндекс.Такси" в скором времени может обзавестись функцией заказа вертолёта. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на информированный источник.

Как предполагается, к вертолётной площадке пассажира будут доставлять на автомобиле, а сам воздушный транспорт можно будет заказать от МКАД до Подмосковья, а затем и от Садового кольца. Для запуска такого проекта ведутся переговоры с компанией "Вертолёты России", поставщиком технических решений для воздушного движения "Фирма НИТА", а также Правительством Московской области.

Факт обсуждения такой идеи изданию позднее подтвердили в пресс-службе "Яндекс.Такси". Там также добавили, что в рамках Международного авиакосмического салона планируется подписание соглашения о сотрудничестве в области "продвижения концепции городской аэромобильности" между участниками переговоров.

— Результатом реализации проекта предполагается создание в Москве полноценного воздушного маршрутного такси, включённого в систему общественного транспорта, — рассказал директор по сервису и послепродажному обслуживанию ООО "ВР-Технологии" (входит в "Вертолёты России") Илья Михальченко.

Ранее сообщалось, что в России появится приложение для вызова беспилотных такси.