В Роспотребнадзоре предупредили об опасности купания в фонтанах

Главный риск для здоровья несут энтеровирусные и ротавирусные инфекции, а также вирусный гепатит А.

Эксперты Роспотребнадзора предупредили россиян, что купание в фонтанах может грозить простудой и более серьёзными заболеваниями. Об этом сообщается на официальном сайте федеральной службы.

Вода в фонтанах редко обновляется, не очищается и не обеззараживается, как, к примеру, в бассейнах. При этом в жару в воде резко увеличивается число микроорганизмов. В связи с этим городские фонтаны не предназначены для купания, говорят эксперты.

Это грозит не только простудой, но и более серьёзными заболеваниями, такими как кишечная инфекция, респираторная инфекция и конъюнктивит. Главную же опасность представляют энтеровирусные и ротавирусные инфекции, а также вирусный гепатит А.

Также эксперты напоминают о риске получения травм и о том, что в фонтанах нередко купаются переносчики болезней — бездомные собаки и птицы.

Ранее Лайф рассказывал, чем грозит аномальная жара, которая надвигается на Россию, и как её пережить. Медики тем временем призывают соотечественников быть аккуратнее и дают эффективные советы, как не оказаться на больничной койке.