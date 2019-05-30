Омбудсмен назвал возможные причины смерти школьницы на ЕГЭ в Чебоксарах

Жара, по мнению эксперта, сыграла свою роль в обстоятельствах внезапной кончины выпускницы.

Жара и волнение из-за экзамена могли стать причинами внезапной смерти одиннадцатиклассницы во время проведения ЕГЭ в Чебоксарах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка по региону Елену Романову.

По её мнению, совокупность таких факторов, как повышенная температура воздуха и волнение, повлияла на то, что сердце ученицы школы № 27 не выдержало в день сдачи ЕГЭ по математике.

— Кондиционеров в учебных классах школы у нас нет. Конечно, в такую жаркую погоду для школьников надо создавать более комфортные условия, — отметила Романова.

Также она добавила, что при выборе аудитории для проведения ЕГЭ необходимо учитывать вероятность жаркой погоды и поэтому следует отдавать предпочтение классам, которые находятся на теневой стороне, чтобы детям было комфортно.

Напомним, что школьница скончалась во время сдачи ЕГЭ по математике в одном из учебных заведений в Чебоксарах. Смерть ученицы подтвердили в Минздраве Чувашии, добавив, что у неё был врождённый порок сердца. Ранее Лайф рассказывал о подробностях внезапной кончины выпускницы.