Россияне потратили на майских праздниках почти 700 млрд рублей

Самые популярные статьи расходов — товары для дачи и автомобиля, а среди отдельных товаров — семена и садовый инвентарь.

Сбербанк совместно с "Яндекс.Маркетом" оценил онлайн-расходы россиян в период с 1 по 9 мая. Оказалось, что в этом году наши сограждане потратили на праздниках на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Покупали разное, но ощутимей всего вырос спрос на товары для дачи и автомобиля. А тратили в основном не дома, а на даче или за рубежом.

— Расходы составили 693,8 миллиарда рублей. По сравнению с тем же периодом 2018 года, когда выходные не были такими длинными, они увеличились в реальном выражении на 9%, — отмечается в исследовании.

Средние расходы по стране на майских праздниках составили 2704 рубля в день, но в Москве, как обычно, тратили побольше: 3806 рублей в день, что на 5,4% больше, чем в 2018 году.

А ранее эксперты подсчитали, что россияне стали меньше экономить на еде. Зато сократили траты на отпуск, одежду и обувь, алкоголь, сигареты и мобильную связь.

К слову, в преддверии отпусков аналитики назвали самые дорогие для свиданий города. В городе-лидере рейтинга на билеты в кино, ужин на двоих, алкоголь и такси придётся потратить больше четырнадцати тысяч рублей.