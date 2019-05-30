Зеленский считает, что Украина "ведёт две войны"

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Незалежная "ведёт две войны". Соответствующее объявление опубликовали на сайте главы государства.

Затронув в разговоре политическую обстановку в стране, президент отметил, что роспуск Верховной рады был необходим и что новое правительство может появиться уже в сентябре.

— Мы не можем ждать. У нас две войны — война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой прежде всего для экономики Украины, — заявил он.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Донбассе и антироссийские санкции, а также предоставленную Украине военную помощь. При этом Зеленский и Портман подчеркнули важность дальнейшего давления на Москву для обеспечения выполнения минских соглашений.

Ранее глава Незалежной заявил, что депутаты Рады почти уничтожили легитимность парламента.

Напомним, Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля. Для обжалования указа депутаты Рады обратились в Конституционный суд.