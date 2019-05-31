Климкин призвал Раду проголосовать за его отставку

При этом дипломат не планирует уходить из внешней политики и вообще из политики.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в "Фейсбуке" призвал Верховную раду проголосовать за постановление о его отставке.

— Вчера был на заседании Комитета по иностранным делам Верховной рады и призвал депутатов поддержать моё решение. Об этом же буду просить всех членов парламента, — написал Климкин.

При этом дипломат не планирует уходить из внешней политики и вообще из политики. Он также напомнил, что соответствующее заявление написал сразу после инаугурации Владимира Зеленского. По его мнению, глава государства имеет право сформировать собственную команду, с которой он будет выстраивать стратегию работы МИД.

Напомним, 17 мая глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставку. Ранее Владимир Зеленский попросил Верховную раду отправить главу внешнеполитического ведомства в отставку вместе с главами Минобороны и СБУ.