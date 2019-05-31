СМИ: Американскому певцу R Kelly предъявили новые обвинения в насилии

Окружная прокуратура предъявила 11 новых обвинений в преступлениях сексуального характера в отношении американского певца R Kelly, пишет Chicago Tribune.
По предварительным данным, четыре обвинения из числа новых относятся к сексуальному насилию при отягчающих обстоятельствах и могут обернуться тридцатью годами лишения свободы.
Ещё по трём статьям R Kelly обвиняют в сексуальном насилии против несовершеннолетних, упоминавшихся в прошлых обвинениях, однако певец и его защита по-прежнему всё отрицают.
Напомним, в конце февраля певцу предъявили обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами по десяти статьям.
В обвинении фигурировали четыре жертвы, при этом трое из них были несовершеннолетними.
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