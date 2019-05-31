Лайф публикует видео стыковки российской и китайской части моста через Амур

Ежедневно по мосту смогут проезжать 630 грузовиков, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.

Лайф публикует видео стыковки российской и китайской части автомобильного моста через реку Амур, который соединит Благовещенск и Хэйхэ. Начало эксплуатации начнётся в 2020 году.

В торжественной церемонии принимали участие представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, а также губернатор Амурской области Василий Орлов.

Мост длиной 1080 метров и весом 3,9 тысячи тонн начали строить в 2016 году. Ожидается, что пассажиропоток составит порядка 5500 тысяч человек в сутки. Ежедневно, согласно техническому заданию, по нему смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.