Вучич заявил, что полиция намеренно избила россиянина в Косове

Косовская полиция намеренно избивала россиянина, сотрудника миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова в ходе силовой операции. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

— Мы думали, что это случайно произошло, что ударили прикладом, что это ошибка, но это никакая не ошибка — они это делали намеренно, чтобы запугать сербское население, и их не слишком беспокоило, что речь идёт о гражданине России, сотруднике администрации ООН, — заявил сербский лидер.

Ранее сообщалось, что сотрудник наблюдательной миссии ООН Михаил Краснощеков был избит правоохранителями Косова и попал в больницу с тяжёлыми травмами лица и головы.

Косовский спецназ якобы проводил спецоперацию против оргпреступности. Посольство РФ призвало наказать избивших россиянина, у которого прокуратура Косова потребовала отозвать иммунитет сотрудника ООН. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал это серьёзным вопросом.