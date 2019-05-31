В "Роскосмосе" объявили новый набор в отряд космонавтов

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В "Роскосмосе" объявили новый набор в отряд космонавтов

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"Роскосмос" объявил о новом наборе в отряд космонавтов. Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, это космонавты, которые будут работать на новых пилотируемых кораблях. В новом наборе "Роскосмос" ждёт участия девушек. Рогозин отметил, что они могут совершенно спокойно выполнить жёсткие требования и тем самым сбалансировать отряд, который в последнее время "стал слишком мужским".

У нас все женщины рекордсменки, начиная с Терешковой, — заметил Рогозин.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" назвал серьёзным мужиком ракету-носитель "Протон-М"

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