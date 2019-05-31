Рошаль рассказал об опасности электросамокатов и батутов для детей

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль предложил отрегулировать использование в городе электросамокатов. По его словам, проблема их небезопасного использования будет похлеще, чем проблема с мопедами.

— Сейчас шныряют и взрослые, и дети на этих электрических самокатах по тротуарам и не по тротуарам, на улицу выезжают, — цитирует врача ТАСС.

По мнению Рошаля, небезопасны и батуты. Зачастую они не ограждены, как положено. Поэтому дети могут на них травмироваться.

Но отсутствие ограждений — не единственная проблема. Накануне в Улан-Удэ во время игры на батуте пострадало пять ребятишек. Плохо закреплённая надувная конструкция перевернулась. Похожая история, но уже со смертельным исходом, случилась 25 мая в Казахстане.