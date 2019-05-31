Власти Косова объявили персоной нон грата пострадавшего россиянина

Косовские власти объявили персоной нон грата россиянина Михаила Краснощёкова, сотрудника ООН, который пострадал в ходе силовой акции. Об этом заявил "премьер" Косова Рамуш Харадинай.
— Решение принято из-за действий российского гражданина против конституционного порядка Косова, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности, — сказал он.
Напомним, что Краснощёков был избит правоохранителями Косова и попал в больницу с тяжёлыми травмами лица и головы. Косовский спецназ якобы проводил спецоперацию против оргпреступности. Посольство РФ призвало наказать избивших россиянина, у которого прокуратура Косова потребовала отозвать иммунитет сотрудника ООН. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал это серьёзным вопросом.
По словам президента Сербии Александра Вучича, косовская полиция намеренно избивала россиянина.
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