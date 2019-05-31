Порошенко предложил "Кварталу 95" учить россиян украинскому языку

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Порошенко предложил "Кварталу 95" учить россиян украинскому языку

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Фото © РИА "Новости" / Андрей Иглов

Бывший президент Украины Пётр Порошенко предложил студии "Квартал 95" продавать в Россию фильмы и сериалы на украинском языке, чтобы его учили россияне.

Друзья, если так хочется продавать, то продавайте на украинском языке, пусть учат, — заявил экс-лидер Украины в ходе съезда партии "Европейская солидарность".

Порошенко, комментируя призыв совладельца студии о пересмотре квот украинского языка в СМИ, подчеркнул, что они мешают "Кварталу 95" продавать фильмы в Россию.

Как ранее писал Лайф, совладелец студии "Квартал 95" Борис Шефир считает, что отмена закона об исключительности украинского языка поможет вернуть мир в Донбассе.

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