Бизнес-партнёр Зеленского призвал отменить закон об украинском языке

Борис Шефир считает, что нужно принять "нормальный закон" и это поможет решению конфликта в Донбассе.

Совладелец студии "Квартал-95" Борис Шефир заявил, что отмена закона об исключительности украинского языка поможет вернуть мир в Донбассе. По мнению брата первого помощника президента Украины, запреты — "это искусственная и гадкая штука".

— Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны, — сказал Шефир в интервью украинскому изданию "Детектор Media".

Также Борис Шефир надеется на пересмотр квот украинского языка в СМИ.

Закон об украинском языке, который предусматривает его использование почти во всех сферах жизни, был принят Петром Порошенко в середине мая. Команда Зеленского критиковала документ, но недавно стало известно, что новый президент не будет обращаться в Конституционный суд ради проверки документа.

Между тем оппозиция Украины разработала свой законопроект о языке. В нём, например, предусмотрено, что каждое СМИ само выберет, на каком языке распространять информацию.