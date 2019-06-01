Константинопольского патриарха Варфоломея могут низложить из-за томоса Украины

В Антиохийском патриархате не отрицают возможность низложения патриарха Варфоломея из-за его роли в церковном расколе на Украине. Об этом рассказал викарий патриарха Антиохии и всего Востока епископ Эрзурумский Кайс.
По его словам, представители православных церквей могут созвать Собор без Варфоломея и принять решение о его низложении.
При этом он отметил, что по стандартной процедуре обычно Соборы созывают, обращаясь к Константинопольскому патриарху, однако есть и другой выход, который подходит текущей ситуации.
— Есть и другая возможность: любая православная Церковь имеет право достичь соглашения с другими Церквями и созвать Собор, — приводит слова архиерея РИА "Новости".
По словам епископа, в Антиохийской церкви надеются на мирное урегулирование религиозного кризиса на Украине и настаивают на том, чтобы Варфоломей "пересмотрел своё решение".
Ранее Константинопольский патриарх Варфоломей отказался выносить ситуацию с расколом Украинской церкви на всеправославный уровень.
Напомним, 15 декабря в Киеве прошёл "объединительный собор", на котором была создана "новая церковь". Вскоре после этого уже бывший глава Незалежной Пётр Порошенко подписал закон о том, что каноническая УПЦ должна изменить своё название, указав в нём принадлежность к РПЦ.
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