Строительство канатной дороги из России в Китай начнётся в 2019 году

По словам губернатора Амурской области, инвестор у объекта уже есть, исполнитель найден, а концепция предоставлена гражданам.

Строительство российско-китайской канатной дороги через Амур начнётся до конца 2019 года. Об этом сообщил журналистам губернатор Амурской области Василий Орлов.

— Этот год, 2019-й, будет посвящён проектированию. Первый камень мы заложим в течение лета, подготовительные строительные работы начнём в этом году. На конец 2021 года — начало первого квартала 2022 года намечено завершение строительства и ввод в эксплуатацию канатной дороги, — поделился губернатор, отметив важность синхронизации строительства с китайской стороной.

Согласно информации Орлова, инвестор определён, архитектурный вопрос взяло на себя голландское проектное бюро, а концепция объекта уже представлена широкой публике.

Договор о строительстве трансграничной канатной дороги через Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ утверждён в 2012 году. Соединительная дорога позволит туристам легко пересекать границу, не тратя лишнего времени. На реализацию проекта планируется выделить порядка 2,2 млрд рублей.

Напомним, что 31 мая состоялась стыковка российской и китайской частей автомобильного моста через реку Амур. Его длина составляет 1080 метров, а вес — 3,9 тысячи тонн. Строительство началось в 2016 году, а введение в эксплуатацию запланировано на 2020 год. Ежедневно, согласно техническому заданию, по нему смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей. Лайф публиковал видео стыковки.