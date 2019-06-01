СМИ: Знакомая главы Раменского района могла быть задушена в безлюдном месте

Женщина, по подозрению в убийстве которой задержан глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, могла быть задушена в безлюдном месте. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, туда её могли выманить на свидание.

— По данным следствия, подозреваемый пригласил жертву на свидание в безлюдное место, куда они отправились на машине жертвы, и там её задушил, — сказал источник.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СУ СКР по Московской области Евгению Кирюшину, по предварительным данным следователей, женщина была задушена руками или предметом ткани, возможно, колготками или платком.

По версии СК, глава Раменского района Подмосковья убил 2 мая 39-летнюю знакомую, к которой испытывал личные неприязненные отношения. Как отмечает источник агентства, речь идёт о заместителе главы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой. Причиной убийства мог стать личный конфликт — Кулаков и Исаенкова состояли в близких отношениях.

Как сообщалось ранее, задержанный глава Раменского района не признался в убийстве женщины.