Криминалист назвал возможные пути побега кассирши с миллионами

Возможно, семья сразу пересекла границу с Казахстаном. Для этого благополучно складывались все обстоятельства.

Опытный криминалист поделился с Mk.ru предположениями, куда могла сбежать семья Хайруллиных с похищенными 23 миллионами рублей. Он уверен — мать, которая украла деньги в кассе Россельхозбанка, к преступлению готовилась заранее и продумала все "пути отступления".

Инцидент произошёл пять дней назад, за это время Хайруллины могли беспрепятственно покинуть не только родной город, но и страну. В 500 километрах от Салавата, где произошла кража, находится граница с Казахстаном. Нужно шесть часов на машине, чтобы её пересечь.

Правоохранители, предположил эксперт, могли выставить розыскную ориентировку (сторожевой листок) на всё семейство, но такая мера, возможно, не принесла бы пользы. Во-первых, уголовное дело о краже завели 30 мая, спустя три дня после исчезновения семьи.

— Опять же, если человек не изменит внешность и не едет с поддельным паспортом. Тогда уже без разницы, какой имеется сторожевой листок. В данном случае она могла быть уже не Луиза Хайруллина, а какая-нибудь Ирина Хапугина, — рассказал эксперт.

Кроме того, на границе с Казахстаном нет тотального контроля, зато есть огромный пассажиропоток — многие уезжают в соседнюю страну на каникулы с детьми.

Сейчас специалисты будут внимательно просматривать изображения с видеокамер на границе. Если увидят Хайруллиных, обратятся к казахстанским коллегам.

Бывший следователь считает, что 23 миллионов рублей хватило бы, чтобы купить недвижимость в другой стране и после покупки автоматически получить вид на жительство. Также эксперт уверен, что Луиза Хайруллина с семьёй не будет отсиживаться в деревне и "терять время". Ведь на границе уже будет выставлен контроль.

Напомним, 27 мая в конце рабочего дня 35-летняя старший кассир Россельхозбанка Луиза Хайруллина вынесла из кассы свыше 23 миллионов рублей и уехала из Салавата вместе со своим мужем, сестрой и двумя дочерьми восьми и одиннадцати лет.

Лайф сообщал, что незадолго до исчезновения Хайруллиных дочки Луизы рассказали школьным учителям, что скоро всей семьёй поедут к тёплому морю.