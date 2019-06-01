Лайфу стали известны подробности взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске

Детонация в одном из складских помещений стала причиной взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области. Об этом Лайфу рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Какое вещество могло сдетонировать, пока неизвестно. По некоторым данным, это мог быть гексоген. По данным источника, тротил, о котором сообщалось ранее, на заводе не используется.

В результате взрыва пострадало несколько человек — у всех лёгкие осколочные ранения.

Как сообщалось ранее, на заводе "Кристалл" прогремело три взрыва, взрывная волна составила 800 метров.