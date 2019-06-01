В результате серии взрывов на заводе в Дзержинске пострадало 27 человек

Кроме того, по данным источника Лайфа, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

В результате серии взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске пострадало 27 человек — именно столько обратилось за медпомощью. По информации Минздрава Нижегородской области, 11 из них после осмотра медиков отпущено домой. Погибших нет.

Как ранее сообщали власти, сотрудникам ГосНИИ "Кристалл" оказывается вся необходимая медицинская помощь. И.о. министра здравоохранения области Елена Саксонова отметила, что в основном речь идёт об осколочных ранениях лёгкой и средней степени тяжести.

Напомним, серия взрывов произошла днём 1 июня на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области. Ранее источник Лайфа сообщил, что причиной серии взрывов на заводе "Кристалл" могла стать детонация, предварительно, гексогена в одном из складских помещений. В ликвидации последствий задействовано около 350 человек и порядка 40 единиц техники. На месте работает 10 формирований службы медицины катастроф.