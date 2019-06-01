Роспотребнадзор опроверг слова врача о полезности укусов клещей

Иммунитет человека не повышается из-за укусов клещей, а призывы к лечению клещевых инфекций гомеопатией являются следствием желания их популяризировать. Об этом сообщил советник директора Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев.

Так он ответил на слова заслуженного врача РФ Натальи Толоконской. Ранее она опубликовала в "Фейсбуке" пост, где заявила, что укусы клещей могут приносить пользу. Также медик посоветовала лечить инфекции, распространяемые членистоногими, гомеопатическими средствами.

— Наверное, она просто пытается популяризировать гомеопатические средства. Укусы клещей никак не могут повысить иммунитет, — цитирует Малеева РИА "Новости".

Ранее специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян о начале сезона активности клещей и опубликовали советы, как избежать укуса этих насекомых на отдыхе.