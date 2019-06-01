Часть федеральной трассы М7 оцеплена после ЧП в Дзержинске

Однако движение по трассе не перекрыто. Нельзя проехать только к заводу "Кристалл".

После взрывов на заводе в Дзержинске частично оцеплена трасса М7. А именно перекрыт поворот к заводу "Кристалл", где произошло ЧП. Об этом сообщило РИА "Новости".

— Сама трасса работает, но сейчас там перекрыт поворот, чтобы обезопасить людей, чтобы никто ближе к территории завода не прошёл, — говорится в сообщении.

В городе ввели режим ЧС. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Около полудня на заводе в Нижегородской области произошла серия взрывов. Пострадало не менее 38 человек. Возбуждено уголовное дело.