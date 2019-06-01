Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске выросло до 38

Число пострадавших при взрывах на заводе в нижегородском Дзержинске выросло до 38 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как отметили в ведомстве, четверо из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

— Состояние 25 пострадавших оценивается как средней степени тяжести. У девятерых — лёгкие травмы, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что погибших в результате взрыва нет.

Напомним, сегодня, 1 июня, на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области произошла серия взрывов. Ранее источник Лайфа сообщил, что причиной серии взрывов на заводе "Кристалл" могла стать детонация, предварительно, гексогена в одном из складских помещений. После серии взрывов на заводе в Дзержинске и трёх близлежащих посёлках введён режим ЧС.