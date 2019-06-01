В Дзержинске ввели режим ЧС после взрывов на заводе "Кристалл"

Режим чрезвычайной ситуации введён в Дзержинске и трёх близлежащих посёлках — Пыра, Желнино и Лесной Кордон — после серии взрывов на заводе "Кристалл". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— Это позволяет оперативно привлекать средства и силы для ликвидации последствий взрыва на ГосНИИ "Кристалл", — говорится в сообщении.

Как сообщил глава Дзержинска Иван Носков, необходимости в эвакуации жителей города нет.

Как сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области, по факту взрывов заведено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

Напомним, сегодня, 1 июня, на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области произошла серия взрывов. Ранее источник Лайфа сообщил, что причиной серии взрывов на заводе "Кристалл" могла стать детонация, предварительно, гексогена в одном из складских помещений. По последним данным, в результате взрывов пострадало 27 человек.