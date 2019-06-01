Назвавшая укусы клещей "полезными" врач обвинила критиков в невежестве

Заслуженный врач РФ Наталья Толоконская ответила на критику в свой адрес после заявления о пользе укусов клещей.

Медик заявила, что не будет комментировать скандал, возникший после её заявления о том, что укусы насекомых могут приносить пользу иммунитету человека. При этом она назвала своих критиков агрессивными и невежественными.

— Тем более что реакция на мой пост, как вы могли видеть, состоит просто из очень агрессивных невежественных суждений, — цитирует Толоконскую радиостанция "Говорит Москва".

Напомним, что ранее врач опубликовала в социальных сетях пост, где заявила, что укусы клещей помогают человеческому организму выработать иммунитет к инфекциям. Также Толоконская посоветовала лечить болезни, распространяемые членистоногими, гомеопатическими средствами.

Специалисты Роспотребнадзора в свою очередь посчитали, что призывы к лечению клещевых инфекций гомеопатией обусловлены желанием её популяризировать.