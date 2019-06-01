Сбежавшая с миллионами Россельхозбанка кассирша могла направиться на родину мужа

На женщину завели уголовное дело по статье о присвоении денег, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Жительница Башкирии Луиза Хайруллина, укравшая из кассы Россельхозбанка 23 миллиона рублей, могла сбежать на родину супруга, в Таджикистан.

Как сообщает ГТРК "Башкортостан", специалисты допускают, что Хайруллина тщательно продумала операцию по краже денежных средств из банка, и её муж Марат, уроженец Таджикистана, мог помогать супруге. Не исключено, что беглецы могли направиться на родину Марата, взяв с собой детей и ближайших родственников.

Как писал Лайф, 27 мая в конце рабочего дня Луиза Хайруллина ушла из банка, прихватив крупную сумму денежных средств. Когда денег хватились и цепочка привела именно к Хайруллиной, по месту проживания не нашли ни саму Луизу, ни её мужа, ни детей. Правоохранители проверяют версию о том, что подозреваемая похитила деньги в несколько заходов.

Незадолго до исчезновения семья Хайруллиной продала машину, которая упоминается в ориентировке МВД. Кроме того, стало известно, что дочери Луизы незадолго до ограбления проговорились о том, что семья хочет поехать "к тёплому морю".