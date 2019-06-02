Серебренников планирует начать съёмки нового фильма

Режиссёр является фигурантом дела о хищении средств, выделенных из бюджета на развитие театрального проекта "Платформа".

Российский режиссёр Кирилл Серебренников планирует начать съёмки фильма "Петровы в гриппе и вокруг него" по одноимённому роману Алексея Сальникова.

— Планируем начать зимой, там натура зимняя, — передаёт РИА "Новости" слова режиссёра.

Как он отмечает, фильм будет о взаимоотношениях реального и вымышленного миров, о человеке, "который сочиняет свой мир". Картина станет совместным проектом России, Франции и Швейцарии.

Напомним, Кирилл Серебренников и ещё четыре человека обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из бюджета. Долгое время режиссёр находился под домашним арестом, 8 апреля суд освободил его под подписку о невыезде. Позже Серебренников получил "Золотую маску" как лучший драматический режиссёр.