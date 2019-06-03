В "китовую тюрьму" в Приморье водят детские экскурсии

Один из сотрудников центра предупреждал посетителей, что съёмка внутри запрещена.

Бесплатные экскурсии для детей проводятся в "китовой тюрьме" в Приморском крае, где содержат косаток и белух, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на зоозащитницу Нину Зырянову.

— Двое человек из группы сказали, что привезли детсадовцев из Находки. По их словам, представители "китовой тюрьмы" приезжали к ним и приглашали детей на бесплатную экскурсию, — приводит агентство слова Зыряновой.

Зоозащитница полагает, что бесплатные экскурсии проводятся для того, чтобы киты привыкали к присутствию людей. По словам Зыряновой, один из сотрудников центра предупреждал посетителей, что съёмка внутри запрещена.

Как отметила зоозащитница, в группе, которую она видела, было около 100 детей.

Напомним, осенью прошлого года в Приморском крае суд арестовал 90 белух и одиннадцать косаток, которые были незаконно выловлены. За их освобождение выступили Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто.

Животных могут выпустить на свободу в Охотском море возле Шантарских островов уже в середине июля.